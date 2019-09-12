، انتصارًا لسياسة ترامب المتشددة.. القضاء يوافق على قانون الهجرة الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - يُلزم الراغبين في اللجوء بالسعي أولًا لإيجاد ملاذ آمن في بلد ثالث عبروا خلاله

فيما يُعد انتصارًا لسياسة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة حول الهجرة؛ وافقت المحكمة العليا على طلب تنفيذ قانون جديد يَحُد من طلبات لجوء المهاجرين على الحدود مع المكسيك، وهو يُعد من العناصر الرئيسية في سياسات ترامب المتشددة تجاه الهجرة.

ويُلزم القانونَ غالبية المهاجرين الراغبين في اللجوء، بالسعي أولًا لإيجاد ملاذ آمن في بلد ثالث عَبَروا من خلاله في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت المحكمة: إن من الجائز أن يدخل حيز التنفيذ بينما تستمر الطعون القانونية في مشروعيته.

ومن بين قُضاة المحكمة التسعة؛ عارضت القاضيتان الليبراليتان "سونيا سوتومايور" و"روث بادر جينسبرج" القانون.

ومنح الحكمُ ترامب انتصارًا في وقت رفضت فيه محاكم أقل درجة، كثيرًا من سياساته المتعلقة بالهجرة.

وقال ترامب على "تويتر": "انتصار كبير من المحكمة الأمريكية العليا لقانون اللجوء عند الحدود!".

وسيمنع القانون غالبية المهاجرين من طلب اللجوء عند الحدود الجنوبية الأمريكية، وهو يمثل أحدث جهود إدارة ترامب لكبح الهجرة، وهي قضية رئيسية في رئاسته وحملته للفوز بفترة جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.