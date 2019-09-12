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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا والفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وأبها، والباحة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، ونجران)، كذلك على الطرق الساحلية الواصلة ما بين جازان إلى الليث.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 08:31 AM
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا والفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (جازان، وأبها، والباحة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، ونجران)، كذلك على الطرق الساحلية الواصلة ما بين جازان إلى الليث.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران ،
المصدر : الخليج 365
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