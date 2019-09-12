اختتام بطولة البلوت الأولى بقرية الهجن في الطائف

اختتمت بطولة البلوت في نسختها الأولى ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين المتسابقين والتي استمرت 3 أيام متواصلة من خلال عدة جولات تبدأ من الساعة السادسة مساءً، وتم تتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالجائزتين الماليتين وهما فريقا عايض منير البقمي ومرزوق زايد البقمي، والفريق الثاني صدام سمير العتيبي وحاتم متعب الحويت.

وقال عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية خالد آل سلطان، أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد السعودي للهجن لتكون إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن، مبينًا أن اللجنة شرحت اللائحة التنظيمية للحكام ووضعت جداول وتوزيع المشاركين في البطولة والإشراف على مراحلها.

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واستمرت البطولة على مدى ثلاثة أيام، وقد خصصت جوائز مالية للبطولة بلغت 45 ألف ريال، لكل يوم 15 ألف ريال (الفائز الأول 10 آلاف ريال والفائز الثاني 5 آلاف ريال).

وتم تقسيم المتسابقين على 32 طاولة بواقع 64 فريق، بحيث تتم المنافسة بشكل مستقل عن اليوم الذي قبلة، وكان إجمال عدد المسجلين في البطولة قد تجاوز أكثر من ألف شخص، وبعد ذلك تمّت عملية الفرز والترشيح للمشاركين.

ولاقت البطولة تفاعلًا كبيرًا من المتسابقين الذين تم تسجيلهم بوقت مبكر من خلال الموقع، وكذلك مواقع داخل قرية الهجن، وقد أشاد المتنافسون في البطولة بحسن بالتنظيم داخل صالة البطولة وشفافية التحكيم.