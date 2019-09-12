تستضيف ثماني مناطق سعودية الأسبوع بعد القادم عددًا من الحفلات الغنائية، ضمن فعاليات الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة على مدار خمسة أيام (19-23 سبتمبر) في كل من (الرياض– الشرقية– جدة– القصيم– جازان– الجوف– تبوك– حائل) تحت مظلة الهيئة العامّة للترفيه.
بدورها أعلنت الشركة المنظمة -روتانا للصوتيات والمرئيات- عن مشاركة 16 فنانًا وفنانة من أبرز الأسماء على الساحتين المحلية والعربية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده وراشد الماجد، إضافة إلى الكويتيين نبيل شعيل وعبدالله الرويشد، نستعرض تفاصيلها في الآتي:
- الجوف 19 سبتمبر
نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن.
- تبوك 20 سبتمبر
عبدالله الرويشد وأصيل أبوبكر.
- حائل 21 سبتمبر
ماجد المهندس وداليا المبارك.
- جازان 22 سبتمبر
محمد عبده وتركي.
- الرياض 23 سبتمبر
عبادي الجوهر وحسين الجسمي.
- جدة 23 سبتمبر
وعد ورابح صقر.
- الدمام 23 سبتمبر
نوال الكويتية وعايض.
- بريدة 23 سبتمبر
راشد الماجد وبلقيس.
كانت هذه تفاصيل خبر ثماني مناطق سعودية تستضيف حفلات اليوم الوطني 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.