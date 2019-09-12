سياسي / الصين وكازاخستان تتفقان على تطوير شراكة استراتيجية شاملة بينهما



بكين 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس

اتفقت الصين وكازاخستان، أمس الأربعاء، على تطوير شراكة استراتيجية شاملة دائمة بينهما، عقب اللقاء الذي جمع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في قاعة الشعب الكبرى ببكين.

وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أهمية العلاقات الصينية الكازاخستانية، مبرزا استعداد الصين لتعميق أوجه التعاون كافة مع كازاخستان، والسعي إلى مواءمة مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير للصين، وسياسة (المسار الساطع) الاقتصادية الجديدة لكازاخستان، وتشجيع الترابط بين البلدين.

ودعا إلى توطيد التعاون في مجالات القدرة الإنتاجية والعلوم والابتكار التقني، وزيادة الاتصالات الشعبية والتبادلات الثقافية، وتيسير التبادلات على المستوى دون الوطني.

من جانب آخر، أفاد شي أنه يجب على الصين وكازاخستان اتخاذ موقف واضح إزاء التمسك بالتعددية والاقتصاد العالمي المنفتح، من أجل المساهمة في توطيد نظام حوكمة دولي أكثر عدالة وإنصافا وعقلانية.

وأوضح توكاييف من جانبه أن كازاخستان مستعدة لاتخاذ قرار تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة الدائمة مع الصين، كفرصة لتشجيع علاقات ثنائية أوثق، مبينا أن كازاخستان تتطلع إلى تدعيم التبادلات عالية المستوى مع الصين، وتقوية التعاون البراغماتي في مجالات الاقتصاد والتجارة والبنية التحتية والطاقة وشبكات الجيل الخامس والعلوم والتقنية والتبادلات الشعبية والثقافية تحت إطار مبادرة الحزام والطريق.

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