«تعليم النماص» تعلن عن وظائف شاغرة على بندي المستخدمين والأجور

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص، توافر عددٍ من الوظائف الشاغرة، على لائحتي المستخدمين وبند الأجور (رجال).

وفي إعلانها، قالت الإدارة التعليمية: تعلن إدارة التعليم بمحافظة النماص، توافر وظائف على لائحتي «المستخدمين» وبند الأجور (رجال)، مشيرة إلى أن الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في شغل هذه الوظائف هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

ـ أن يكون لائقًا طبيًا للوظيفة المتقدم عليها

ـ ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا

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ـ ألا يكون متقاعدًا.

ـ التسجيل واستقبال الطلبات عن طريق برنامج «ساعد» في الخدمة المدنية

ـ تعهد خطي بأن يعمل المتقدم بمسمى الوظيفة المتقدم عليها، وجميع ما يسند إليه في مجال عمله.

وأكدت الإدارة التعليمية بالنماص، أن فترة التقديم قائمة حتى يوم 14 محرم الجاري.