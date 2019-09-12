، "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة".. محاضرة اليوم في جامع تركي بن عبدالله بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنظمها "الشؤون الإسلامية" ويلقيها "الفريح" ويعلق عليها سماحة المفتي

تنظِّم اليوم الخميس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرة علمية للأستاذ الدكتور محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح بعنوان "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ بوسط مدينة الرياض.

ومن المنتظر أن يقوم المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور. فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بث ونقل المحاضرة، والتعليق عليها مباشرة عبر الموقع www.pscp.tv\dawazizia.



وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض لتوعية الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، بمتابعة وإشراف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.