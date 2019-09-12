، "أبو مازن" يثمِّن دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي ،

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ثمَّن الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عاليًا دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لبحث تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي – إذا فاز بالانتخابات القادمة – الهادف لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وتفصيلاً، أكد الرئيس الفلسطيني في تصريح إلى وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الموقف ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والقيادة في السعودية، الذين وقفوا دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد فخامته أن هذه المواقف تنسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وهذه المواقف تعبِّر عن موقف المجتمع الدولي الحقيقي الذي يؤكد أن لا استقرار في الشرق الأوسط والعالم إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف دول العالم التي رفضت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية التي هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية.
"أبو مازن" يثمِّن دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التعاون الإسلاميوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-12
ثمَّن الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عاليًا دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لبحث تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي – إذا فاز بالانتخابات القادمة – الهادف لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وتفصيلاً، أكد الرئيس الفلسطيني في تصريح إلى وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الموقف ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والقيادة في السعودية، الذين وقفوا دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد فخامته أن هذه المواقف تنسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وهذه المواقف تعبِّر عن موقف المجتمع الدولي الحقيقي الذي يؤكد أن لا استقرار في الشرق الأوسط والعالم إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف دول العالم التي رفضت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية التي هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
01:33 AM
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
03:21 AM
نوَّه بوقوف قيادة السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
ثمَّن الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين، عاليًا دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لبحث تحرك رئيس الوزراء الإسرائيلي – إذا فاز بالانتخابات القادمة – الهادف لضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م.
وتفصيلاً، أكد الرئيس الفلسطيني في تصريح إلى وكالة الأنباء الفلسطينية أن هذا الموقف ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والقيادة في السعودية، الذين وقفوا دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكد فخامته أن هذه المواقف تنسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وهذه المواقف تعبِّر عن موقف المجتمع الدولي الحقيقي الذي يؤكد أن لا استقرار في الشرق الأوسط والعالم إلا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة، بإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق الشرعية الدولية.
وأعرب عن شكره وتقديره لمواقف دول العالم التي رفضت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية التي هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية.
، "أبو مازن" يثمِّن دعوة السعودية لاجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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