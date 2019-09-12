، الجبيل .. "ثانوية الأبناء" تنفذ برنامج السلامة المهنية لتوعيتهم بأخطار الحريق ،

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نفذت مدرسة الأبناء الثانوية بالأسطول الشرقي بالجبيل برنامج "السلامة المهنية"، في إطار توعية أبنائها الطلاب بأخطار الحريق وكيفية التعامل معها.
حيث قدم البرنامج المحاضر عارف بن ظافر اليامي، تحدث فيه عن مسببات الحريق من توصيلات خاطئة والشواحن الرديئة ووفيات الأطفال بسبب الاختناق الناتج عن الحريق، كما تحدث عن كيفية استخدام طفاية الحريق وسعتها ووزنها، وفي نهاية البرنامج فتح المحاضر المجال للحوار ومناقشة الطلاب في استفساراتهم والإجابة عنها.
ومن جانب آخر، قال قائد المدرسة مشقي الحربي إن توعية أبنائنا الطلاب هي من البرامج التي اهتمت بها وزارة التعليم وركزت عليها، وهي أحد أنشطة المدرسة، كما قدم شكره لكلٍ من المحاضر عارف اليامي على حضوره وتقديم البرنامج ورائد النشاط بالمدرسة منير الشرفا لإشرافه على تنفيذ البرنامج والمنسق الإعلامي للمدرسة هاني المطرفي على متابعته للبرنامج، كما شكر جميع من حضر وشارك في نجاحه.
الجبيل .. "ثانوية الأبناء" تنفذ برنامج السلامة المهنية لتوعيتهم بأخطار الحريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-12
نفذت مدرسة الأبناء الثانوية بالأسطول الشرقي بالجبيل برنامج "السلامة المهنية"، في إطار توعية أبنائها الطلاب بأخطار الحريق وكيفية التعامل معها.
حيث قدم البرنامج المحاضر عارف بن ظافر اليامي، تحدث فيه عن مسببات الحريق من توصيلات خاطئة والشواحن الرديئة ووفيات الأطفال بسبب الاختناق الناتج عن الحريق، كما تحدث عن كيفية استخدام طفاية الحريق وسعتها ووزنها، وفي نهاية البرنامج فتح المحاضر المجال للحوار ومناقشة الطلاب في استفساراتهم والإجابة عنها.
ومن جانب آخر، قال قائد المدرسة مشقي الحربي إن توعية أبنائنا الطلاب هي من البرامج التي اهتمت بها وزارة التعليم وركزت عليها، وهي أحد أنشطة المدرسة، كما قدم شكره لكلٍ من المحاضر عارف اليامي على حضوره وتقديم البرنامج ورائد النشاط بالمدرسة منير الشرفا لإشرافه على تنفيذ البرنامج والمنسق الإعلامي للمدرسة هاني المطرفي على متابعته للبرنامج، كما شكر جميع من حضر وشارك في نجاحه.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
12:40 AM
"اليامي" ركَّز على مسبباته من توصيلات خاطئة وشواحن رديئة ووفيات الأطفال
نفذت مدرسة الأبناء الثانوية بالأسطول الشرقي بالجبيل برنامج "السلامة المهنية"، في إطار توعية أبنائها الطلاب بأخطار الحريق وكيفية التعامل معها.
حيث قدم البرنامج المحاضر عارف بن ظافر اليامي، تحدث فيه عن مسببات الحريق من توصيلات خاطئة والشواحن الرديئة ووفيات الأطفال بسبب الاختناق الناتج عن الحريق، كما تحدث عن كيفية استخدام طفاية الحريق وسعتها ووزنها، وفي نهاية البرنامج فتح المحاضر المجال للحوار ومناقشة الطلاب في استفساراتهم والإجابة عنها.
ومن جانب آخر، قال قائد المدرسة مشقي الحربي إن توعية أبنائنا الطلاب هي من البرامج التي اهتمت بها وزارة التعليم وركزت عليها، وهي أحد أنشطة المدرسة، كما قدم شكره لكلٍ من المحاضر عارف اليامي على حضوره وتقديم البرنامج ورائد النشاط بالمدرسة منير الشرفا لإشرافه على تنفيذ البرنامج والمنسق الإعلامي للمدرسة هاني المطرفي على متابعته للبرنامج، كما شكر جميع من حضر وشارك في نجاحه.
، الجبيل .. "ثانوية الأبناء" تنفذ برنامج السلامة المهنية لتوعيتهم بأخطار الحريق ،
المصدر : الخليج 365
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