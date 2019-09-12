، مع قرب احتفالات اليوم الوطني.. انطلاقة "العروض العسكرية" النسائية الأولى بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلق فريق "حفلات المودة التطوعي" فرقة استعراضية عسكرية نسائية تعد الأولى في المملكة العربية السعودية، حيث إنها أول فريق يظهر في ذلك العرض المميز بمناسبة قرب "اليوم الوطني السعودي"، وتمّ إطلاق العرض لكلا الجنسين رجال ونساء.

وسيتم الاستعراض النسائي العسكري في المعارض المحليّة النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتمّ استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية التي تخصّ العوائل والرجال.

ويتكون العرض من عدة عروض من العروض العسكرية مثل: السلام الملكي، المشاة العسكرية، الاستعراض بالسلاح، إلقاء شعر وطني، مداهمة عسكرية بسيطة.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي: "مشاهد الاستعراض العسكري مرغوب بشدة، سواءً من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية".

وأضافت: "إن بلغنا قصارى جهدنا لن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن؛ لأنّ ما يبذلونه من جهود واستعراض بقوى كبرى تتطلب منا الكثير، وذلك لرفعة منزلتهم وكبر شأنهم، وبحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق؛ لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى".

واختتمت حديثها بتوجيه رسالة إلى حماة الوطن قالت فيها: "نحن كمواطنين نشكركم لجهودكم التي لولاها بعد الله ما كنّا آمنين، ونبلغكم أننا قطرةٌ من بحر بجانبِ عظم جهودكم ثمّ السلام والتقدير لمليكنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله ورعاهما.