، جوائز مالية في ختام بطولة البلوت بقرية الهجن بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن 2

اختتمت بطولة البلوت ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بمحافظة الطائف في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين المتسابقين واستمرت ثلاثة أيام متواصلة من خلال عدة جولات كانت تبدأ من الساعة السادسة مساء.

وتم تتويج الفائزين بالمركزين الأول والثاني بالجائزتين الماليتين وهما عايض منير البقمي ومرزوق زايد البقمي، والفريق الثاني صدام سمير العتيبي وحاتم متعب الحويت.

وقال عضو لجنة الألعاب الورقية باتحاد الرياضات الإلكترونية خالد آل سلطان إن تنظيم البطولة يأتي في إطار التعاون مع الاتحاد السعودي للهجن لتكون إحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن.

وأبان أن اللجنة شرحت اللائحة التنظيمية للحكام ووضعت جداول وتوزيع المشاركين في البطولة والإشراف على مراحلها. الجدير بالذكر أن البطولة استمرت 3 أيام.

وقد خصص جوائز مالية للبطولة بلغت 45 ألفاً لكل يوم 15 ألف ريال الفائز الأول 10 آلالف ريال والفائز الثاني 5 آلاف ريال. وتم تقسيم المتسابقين على 32 طاولة بواقع 64 فريقاً. بحيث تتم المنافسة بشكل مستقل عن اليوم الذي قبله، وكان إجمالي عدد المسجلين في البطولة بلغ أكثر من ألف شخص. فيما تمت عملية الفرز والترشيح للمشاركين.

ووجدت البطولة تفاعلاً كبيراً من المتسابقين الذين تم تسجيلهم بوقت مبكر من خلال الموقع وكذلك مواقع داخل قرية الهجن.

وأشاد المتنافسون في البطولة بحسن التنظيم داخل صالة البطولة وشفافية التحكيم.