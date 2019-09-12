هل تنتقل حقوق والتزامات حامل الإقامة المميزة بالوراثة؟

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أوضح مركز الإقامة المميزة، أن نظام الإقامة المميزة تضمن أنه لا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها حامل الإقامة المميزة إلى أسرته.
وأضاف المركز، في توضيح عبر موقعه الرسمي حول انتقال حقوق الإقامة المميزة إلى الورثة بعد الوفاة، أنه إذا تحققت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فيمكنه التقدم للحصول على الإقامة المميزة.
يذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا الرابط).
ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفًا بالنظام والمركز.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة..، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنويًّا، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
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