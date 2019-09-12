جوجل تعلن اقتراب إطلاق خدمة اشتراكات الألعاب Play Pass

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أكدت شركة جوجل وبشكل رسمي اشاعات إطلاق خدمة Play Pass التي تتيح الاشتراك بالألعاب المتواجدة على متجرها بلاي، حيث بمقابل اشتراك شهري بسيط سيتمكن المستخدمين من التمتع بالعديد من الألعاب المدفوعة والحصرية على أجهزتهم الذكية مع عدد من الميزات ودون الحاجة للاشتراك في كل لعبة على حده.

وجاء الإعلان على شكل صورة تشويقية متحركة لكن دون أي تفاصيل تُذكر في التغريدة باستثناء الحديث عن اقتراب الإطلاق الرسمي.

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ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان آبل عن إطلاق خدمة آركيد الخاصة باشتراكات الألعاب والتي تظهر خلال الأيام القادمة لأول مرة.

كانت التقارير السابقة قد تحدثت عن أن السعر المحتمل للخدمة سيكون 4.99$، وهذا السعر هو نفس السعر الذي أعلنت عنه آبل لخدمتها يوم الأمس خلال مؤتمر الكشف عن هواتف آيفون 11. ما يعني أن هناك تنافس جديد في الخدمة والسعر سيطرأ خلال الأيام القادمة.

وتقوم جوجل بالعادة بعقد مؤتمر في أكتوبر من كل عام للكشف عن أحدث أجهزتها، لذلك من المتوقع أن تكشف عن سعر خدمة Play Pass الجديدة خلال المؤتمر، والذي سيشهد إطلاق هواتف بيكسل 4 وربما جهاز لوحي أو حاسب محمول جديد.