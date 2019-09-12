تطبيق Youtube Kids يتيح تحديد المحتوى حسب عمر الطفل

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أعلنت شركة جوجل عن تقديم إعدادات جديدة لتطبيق Youtube Kids لمقاطع الفيديو المخصصة للأطفال، والذي تتيح للآباء تحديد المحتوى، الذي يشاهده أطفالهم بحسب أعمارهم.
وأوضحت الشركة الأمريكية أنه تتوفر للوالدين ثلاثة خيارات: في مستوى سن ما قبل المدرسة (حتى أربع سنوات) يتم فقط عرض مقاطع الفيديو، التي تشجع التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.
وفي المرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات يتم عرض مقاطع الموسيقى أو أفلام الكرتون. وفي المرحلة الأخيرة (من 8 إلى 12 عامًا) يمكن للأطفال أيضًا العثور على مقاطع فيديو حول الألعاب أو الموضوعات العلمية. ويمكن للآباء تعطيل وظيفة البحث تمامًا لتقييد المحتوى.
ويتيح تطبيق Youtube Kids فلترة المحتوى غير المناسب للأطفال وعدم عرضه. ومع ذلك، لا يتم استبعاد أن تخطئ الخوارزميات وتقوم بعرض بعض مقاطع الفيديو غير المناسبة.
وإذا لاحظ الآباء عرض مثل هذا المحتوى غير المناسب، فيمكنهم حظره والإبلاغ عنه إذا لزم الأمر، حيث يقوم موظفو المنصة بمراجعة الفيديو وحذفه.
ومن الإمكانيات الجديدة أيضًا إتاحة المنصة في المتصفح على موقع youtubekids.com.
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