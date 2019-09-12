الجبير يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما زار الجبير، اليوم، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى عددًا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية.

وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

كما التقى وزيرة العدل السابقة ورئيسة بلدية باريس السابعة رشيدة داتي؛ حيث جرى استعراض أوجه الصداقة الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.