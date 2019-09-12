«الخدمة المدنية» ترحّب بموظفيها الجدد وتحفّزهم لتقديم أرقى الخدمات للمواطنين

عقدت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، في مقرّها الرئيسي بالرياض، لقاءً تعريفيًا للموظفين الجدد، الذين انضموا حديثًا لها؛ بحضور نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله بن علي الملفي، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة عمر بن محمد المحاسن، وعدد من كبار مسؤولي ومديري العموم بالوزارة.

ورحّب النائب في مستهل اللقاء بالموظفين المستجدين، ونقل لهم ترحيب وتهنئة الوزير سليمان الحمدان بانضمامهم إلى الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة محظوظة بانضمامهم لها، ليس لأنهم يحملون المؤهلات العلمية والتقديرات العالية فقط، ولكن لأنهم اختيروا من بين أفضل الكفاءات التي تقدمت إلى وظائف الوزارة، خاصة أن معايير ومقاييس الوزارة عالية ودقيقة في عمليات الاستقطاب.

وأشار النائب، إلى أنّ الوزارة تسعى بدورها لأن تكون هذه النخبة المتميزة من أعمدتها مستقبلًا، وهذا لا يتحقق إلا بالاجتهاد والصبر والحرص على التعلّم، والإلمام بنظام الخدمة المدنية ولائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وبإجراءات العمل وتعليماته، التي تكتسب من أدلة العمل وملازمة المختصين، الذين سبقوهم في وحداتهم ورؤسائهم المباشرين، خاصة أن موظف الوزارة خارجها يُنظر له بنوع من التقدير والتميّز، وأنه مُلم بجميع الأنظمة واللوائح.

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وأكَّد أن الوزارة ماضية في البرامج التطويرية لمنسوبيها، من ضمنها من التحق بالوزارة حديثًا، خاصة تلك التي تدعم تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وما يرتبط بها من برامج وخدمات، كما أشار معالي النائب إلى وجوب الاهتمام بعملاء الوزارة، سواءً كانت جهات حكومية أو مواطنين موظفين كانوا أو غير موظفين، من الذين يحضرون إليها والإصغاء لهم والتبسُّط معهم، وأن هذه توجيهات دائمة من الوزير، وكذا الحرص أن تكون الإجابات عن تلك الاستفسارات سواء كانت شفوية أو مكتوبة؛ مستندة على آراء نظامية مستقرة.

وأكَّد أنه على ثقة من أن المشرفين على الوحدات، التي عيّن فيها الزملاء والزميلات سوف يُطلعونهم على مرحلة الوزارة التطويرية الحالية، في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وما تحققه حتى الآن، وأنهم سوف يكونون قدوة حسنة لموظفيهم، وأن هذا السلوك الحميد سوف يترك الانطباع الحسن للمستجدين، وسيغرس فيهم حب العمل والمفاهيم الطيبة، وقد شكر في النهاية وكالة الخدمات المشتركة، وإدارة الموارد البشرية، ووكالة الاستقطاب والاتصال المؤسسي، وكل من أسهم في عمليات الاستقطاب للزملاء والزميلات، وكذلك من أسهم في الإعداد والترتيب لهذا اللقاء.

يُذكر أنه شارك عبر الاتصال المرئي الموظفون الجدد من فروع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية، وعسير وحفر الباطن في هذا اللقاء التعريفي، الذي يهدف إلى تعريف موظفي الوزارة الجدد بالسياسات والإجراءات، والتوقعات والثقافات المتبّعة، ومسؤوليات العمل اليومية، وكذلك الإلمام بأنشطة ومفاهيم الوزارة ومسيرتها التطويرية واستراتيجيتها، التي تعمل عليها في ضوء رؤية المملكة 2030.