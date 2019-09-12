تنويه / مستقبلي " واس " برجاء إلغاء خبرنا رقم ( 327 ) وإليكم بديلا عنه



ع / عام / سلاح الجو الإسرائيلي يجدد غاراته على قطاع غزة

غزة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس

جدد سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على مواقع فلسطينية في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع في بلدة بيت لاهيا أعقبها بدقائق غارتين شنتها مقاتلة إسرائيلية من طراز (اف.16) على الموقع نفسه مما أدى الى تدميره بالكامل واشتعال النيران فيه.

واستهدفت مدفعية الاحتلال في وقت سابق الليلة أرضا خالية شرق حي الشجاعية قرب الحدود الشرقية للقطاع دون الحديث عن إصابات.

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