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2019-09-12 المرور يوضح إجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة حال فقدانها خارج المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات وإجراءات الحصول على بدل فاقد لرخصة القيادة في حال فقدانها خارج المملكة؛ ردًّا على استفسار مواطن. Advertisements وقال متابعات الخليج 365 في سؤال وجهه للمرور عبر “تويتر”: “السلام عليكم، فقدت رخصتي خارج المملكة؛ ما هي إجراءات البدل فاقد؟”. وردت الإدارة العامة للمرور بقولها: “وعليكم السلام، الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان، وسداد الرسوم والمخالفات”. وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه “يتم بعد ذلك مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك. يسعدنا تواصلك”.







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