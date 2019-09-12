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2019-09-12 #وظائف للرجال بمكتب الدعوة في الدلم متابعات الخليج 365 - الدلم أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الدلم عن توفر وظائف إدارية شاغرة (للرجال). Advertisements وأوضح المكتب التعاوني في الدلم، أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمسمى (مدير تنفيذي، ومحاسب). وأشار المكتب الدعوي بالدلم، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنــا).







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