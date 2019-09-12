مقطع فيديو للعريف فهد الشهري قبل استشهاده بميدان العز والكرامة

2019-09-12

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - ثلوث المنظر

تلقى ذوو الشهيد العريف فهد بن علي الشهري، أحد سكان مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، أمس، خبر استشهاده بكل فخر واعتزاز في ميدان العزة والكرامة.

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وكانت قد أدت جموع المصلين بمنطقة مكة المكرمة، صلاة الميت على الشهيد الشهري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وأشار ذوو الشهيد إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، مؤكدين إيمانهم العميق بقضاء الله وقدره، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.

وكان عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولوا، مقطع فيديو لا يتجاوز 18 ثانية يظهر فيه الشهيد الشهري وأحد زملائه بعد خروجهم من أحد المعارك في الحد الجنوبي، حيث كانت معنوياتهم مرتفعه.







