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استشاري يوضح العلاقة بين الغذاء والإصابة بالأمراض
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عن العلاقة بين الغذاء والإصابة ببعض الأمراض، وليس غالبية الأمراض حسبما يزعم البعض.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أشخاص يزعمون أن (كل) الأمراض منشأها من الغذاء مثل تكيس المبايض ونزيف الدماغ وشلل الأطفال… إلخ”.
ونفى الدكتور خالد النمر ما يتم تداوله بشأن علاج تلك الأمراض أيضًا بوصفات غذائية محددة!!
وقال: “الصحيح، لا شك أن نقص/ زيادة مكونات غذاء معيّن له دور في حدوث/ علاج (بعض) أمراض البشر، لكن ليس غالبيتها”.
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