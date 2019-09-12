شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: نتنياهو يقوض فرص السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل) حذر الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة يقوض فرص السلام في المنطقة. حذر الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح: «إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم».



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