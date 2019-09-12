شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: والد الطالب المقتول يتنازل.. ويؤكد لـ«الخليج 365»: عفوت لوجه الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد والد الطالب المتوفى (معتز) في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية، خويتم الحارثي لـ«الخليج 365» تنازله عن المتسبب في وفاة ابنه أمام الشرطة والمحكمة، وقال «ابني الراحل لم يكن يعاني من أي عارض صحي، وترتيبه بين إخوته السادس، بنتان وأربعة من البنين، ولم يكن له عداء مع أحد، وأن المتسبب في وفاته من أعز أصدقائه، والاثنان صغيران في السن، ووقعت الحادثة أثناء مزاحهما وسقط ابني وتوفي».

وعلمت "الخليج 365" أن المتسبب في الوفاة أقر بحدوث الشجار وسقوط زميله ومفارقته للحياة.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن معتز سقط بعد الشجار، وتدخل زملاؤهما لفض الاشتباك طبقا لما أظهرته كاميرات المدرسة، وتم نقل الطالب إلى غرفة المرشد الطلابي بواسطة معلمي المدرسة فيما باشر المسعف الطبي بالمدرسة الحالة، وأعقب ذلك التواصل مع الهلال الأحمر لنقل معتز إلى مستشفى الملك خالد الجامعي. وطبقا لإفادة أحد المعلمين فقد أبلغه أحد الطلاب أتى من الساحة الخارجية عن سقوط طالب مغشيا عليه وعند وصوله إلى الموقع وجد معتز ممددا على الأرض.

في السياق، أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري عن استلام الأجهزة الأمنية لملف الحادثة وباشرت التحقيقات وإجراء عمليات الاستدلال الأولية. وتنازل والد الطالب المتوفى عن القاتل أمام المحكمة.