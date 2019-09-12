شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: استحداث وظائف بحثية وإعادة النظر في أنظمة الترقيات لدفع البحث العلمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بشر نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي بمزيد من الدعم لتمويل البحث العلمي في الجامعات، مؤكدا أن ذلك الأمر مهم، ومحل اهتمام من وكالة البحث والابتكار، وقال «المبشرات قادمة بخير في هذا الاتجاه في ظل رؤية 2030 واهتمام الدولة».

وأوضح في افتتاح ورشة عمل بعنوان «إستراتيجيات وتوجهات وكالة البحث والابتكار» أن الدولة في ظل اهتمامها نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال وضعت أهدافاً تسعى لتحقيقها وفي مقدمتها سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول عام 2030.

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وشدد على أن جميع مؤسسات الدولة تسعى لتمكين البحث العلمي، لافتا إلى أن استشعاراً بأهمية البحث العلمي استحدثت وزارة التعليم وكالة «البحث والابتكار».

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي إن الوكالة بدأت فعلاً ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات، التي سينقلها لاحقاً إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج.

وخرج المشاركون بتوصيات تركز على دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات وعبر الصناعات الوطنيّة بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة ومشاركة القطاع الخاص.