شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أزمة نقل طلاب بيشة.. الحافلات في التخليص الجمركي! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الأكلبي (بيشة)

بعدما رمى المتحدث باسم التعليم بمحافظة بيشة ناجي السبيعي الكرة في ملعب شركة تطوير للنقل التعليمي، بشأن نقص الحافلات التي تقل الطلاب رغم مرور أسبوعين على بداية الدراسة، نقلت "الخليج 365" الأمر لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، التي أكدت حرصها على توفير خدمات النقل المدرسي لكافة المناطق، موضحة أنها نقلت أكثر من 23 ألف طالب وطالبة في مدارس محافظة بيشة عبر 420 حافلة ومركبة.

وقال قسم الاتصال المؤسسي بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، ردا على استفسار "الخليج 365" حول شكوى عدد من أولياء الأمور بعدم توفر خدمة النقل المدرسي لطلاب بنين مدارس «الجعبة» و«العبلاء» التابعة لتعليم محافطة بيشة: «إننا في شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي -الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في تطوير قطاع النقل التعليمي المسؤولة عن إدارته والارتقاء بمستوى جودة خدماته - نشكر لكم اهتمامكم بشؤون النقل التعليمي لأبنائنا الطلاب والطالبات، ونود أن نوضح لكم حرص الشركة على توفير كافة خدمات النقل التعليمي للمدارس الحكومية المشمولة بالخدمة في جميع المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر».

ولفتت الشركة إلى أنه جرى توفير خدمة النقل المدرسي بشكل تدريجي في محافظة بيشة منذ اليوم الدراسي الأول، ويجري حاليا استكمال الإجراءات الجمركية لعدد 90 حافلة جديدة بموديلات حديثة لتتم تغطية المدارس المشمولة بخدمة النقل في بيشة بما فيها مدارس الجعبة والعبلاء خلال الأسبوع القادم.

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وأشارت الشركة إلى حرصها على توفير خدمة نقل مدرسي مريح وآمن للطلاب والطالبات لمواصلة تحصيلهم العلمي والمعرفي.

واضطر طلاب في بيشة، وتحديدا في مركزي «الجعبة» و«العبلاء»، للسير على أقدامهم واستقلال المركبات المكشوفة وغير الآمنة، في وقت عبر عدد من أولياء أمورهم عن مطالبتهم بتوفير حافلات نقل مدرسي لأبنائهم.

وكان المتحدث باسم التعليم بمحافظة بيشة ناجي السبيعي أوضح لـ«الخليج 365» أن النقل المدرسي شأن شركة تطوير للنقل التعليمي وينحصر دور الإدارة في متابعة تنفيذ ما تم توفيره من الشركة المشغلة «لذا يرجى التوجه بسؤالكم للشركة ذاتها مع الشكر».

وأضاف: «مع العلم أن الإدارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركة لمعالجة الأمر».