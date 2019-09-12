شكرا لقرائتكم خبر عن من يهدد معلمة «دثير» لمنعها من قيادة سيارتها؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

تعرضت سيارة معلمة في قرية دثير (80 كيلو متر عن المدينة المنورة ) إلى سرقة اللوحة الأمامية للسيارة، ومحاولة تشويه معالمها.

وقال زوجها حاتم سمان لـ«الخليج 365» إن مجهولين عمدوا إلى سرقة لوحة السيارة وبعد أيام عززوا فعلتهم بسرقة اللوحة الخلفية ومحاولة تشويه معالم السيارة ما دفعه إلى تحرير محضر لدى شرطة الصويدرة بالمدينة المنورة. ورفض سمان توجيه الاتهام ضد أحد، وأضاف أن زوجته هي الوحيدة التي تقود السيارة بين معلمات القرية.

وأضاف إنه اضطر لشراء سيارة لزوجته مع بداية العام الدراسي الجديد بعد ارتفاع قيمة نقل المعلمات إلى المدارس إلى 2500 ريال، كما حرص على تمكينها من استخراج رخصة القيادة. مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تولت التحقيق في الواقعة، وأن زوجته تخشى تطور الأمر إلى إحراق سيارتها من جانب هؤلاء المجهولين.