شكرا لقرائتكم خبر عن «النفسية» تشترط وجود مرافق لاستقبال «ساكن البقالة».. وشقيقه يرفض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

قرر مستشفى الميقات في المدينة المنورة إحالة المريض «حميد» ساكن البقالة المهجورة في أحد أحياء شمال المدينة، إلى طوارئ مستشفى الصحة النفسية لاستكمال علاجه، لكن المستشفى اشترط مرافقة أقاربه للموافقة على استقباله، إلا أن شقيقه الوحيد رفض الشرط بحجة عدم مقدرته على ذلك لكبر سنه وظروفه الصحية والعائلية.

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي أن المريض سيحظى بكل الرعاية الصحية والخدمات الطبية بما يضمن راحته.

من جهتها، تفاعلت جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة مع قضية «حميد» ساكن البقالة المهجورة، التي أمضى فيها نحو 8 أشهر بعد أن أسكنته أسرته بها بعد عجزها عن خدمته.

Advertisements

وكشفت المشرفة على فرع جمعية حقوق الإنسان بالمدينة المنورة شرف أحمد القرافي لـ«الخليج 365» تكليف فريق من الجمعية لزيارة المريض بالمستشفى.

وأضافت أن المرضى النفسيين تحكم حالاتهم اتفاقية تضمن كامل حقوقهم ولهم نظام خاص، وسيتم تكليف فريق من الجمعية لمقابلة المريض والوقوف على حالته والاستماع للفريق الطبي بالمستشفى. وزادت: سيتم اتخاذ الإجراء اللازم بعد الوقوف على الحالة.

وكانت "الخليج 365" تابعت على مدى اليومين الماضيين حالة المريض النفسي الذي أسكنته أسرته في بقالة مهجورة قبل أن يوجه مدير الشؤون الصحية بالمدينة فريقا من الطب المنزلي للوقوف على حالته ونقله إلى مستشفى الميقات.