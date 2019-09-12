شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: برامج متخصصة لتمكين الشباب والفتيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية تمكين الشباب والفتيات من خلال برامج متخصصة تساعدهم في اكتشاف المهارات التي يمتلكونها وتهيئة الفرص الاستثمارية لهم، وإعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم في مجالات العمل المختلفة.

وبحث خلال استقباله مدير تعليم المنطقة رئيس لجنة شباب المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، وعددا من أعضاء لجنة الشباب، تقرير سير أعمال اللجنة منذ إطلاقها عام 2017، واستعرض البرامج التطوعية التي نفذتها اللجنة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.