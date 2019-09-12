شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن بندر يبحث استعدادات اليوم الوطني وموسم الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز استعدادات الهيئة العامة للترفيه لليوم الوطني وموسم الرياض. وشاهد عرضا مرئيا تضمن الاستعدادات ومشاركة وتفعيل الجهات من كافة القطاعات وأدوارها المتعددة في المنطقة، والخطط التنفيذية والتشغيلية والتنسيقية التي أعدتها الهيئة لهذين الموسمين، إضافة إلى المواقع التي ستقام فيها الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها والإعداد لها أمنياً وتنظيمياً.

وشدد الأمير فيصل بن بندر على أهمية دعم الجهات الأمنية والخدمية لإنجاح هذه المواسم المميزة. حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المدير العام لمكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجة، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري، ومدير مرور منطقة الرياض اللواء سليمان الزكري، وعدد من مسؤولي إمارة الرياض، والهيئة العامة للترفيه.