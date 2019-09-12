شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: التكامل يدعم تنمية المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

شدد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز على أهمية تكامل الجهود لدعم مسيرة التنمية في المناطق كافة، مثمناً جهود القيادة الرشيدة في تطوير إمارات ومجالس المناطق.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس فريق وزارة الداخلية المعني باستكمال ودراسة تطوير العمل في مجالس المناطق والمجالس المحلية وإبراز دورها في الأعمال التنموية، برئاسة الأمير عبدالرحمن بن مشاري بن عياف من وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، ومدير شؤون المناطق بوكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق شاهر الجنفاوي.