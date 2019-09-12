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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرًا للغاية عليها"، في وقت ترك الباب مواربًا بشأن رفع العقوبات بشكل جزئي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، نقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرًا جدًا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى".
وفي وقت سابق أول أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.
وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.
"ترامب" يحذر إيران : تخصيب اليورانيوم سيكون "خطيرًا للغاية عليها"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-12
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرًا للغاية عليها"، في وقت ترك الباب مواربًا بشأن رفع العقوبات بشكل جزئي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، نقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرًا جدًا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى".
وفي وقت سابق أول أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.
وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441
12:24 AM
ترك الباب مواربًا بشأن رفع العقوبات جزئيًا واحتمالية الاجتماع بـ"روحاني"
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرًا للغاية عليها"، في وقت ترك الباب مواربًا بشأن رفع العقوبات بشكل جزئي، حسب سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، نقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيرًا جدًا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى".
وفي وقت سابق أول أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل.
وأدلى بومبيو بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة تستهدف جماعات منها الحرس الثوري الإيراني.
، "ترامب" يحذر إيران : تخصيب اليورانيوم سيكون "خطيرًا للغاية عليها" ،
المصدر : الخليج 365
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