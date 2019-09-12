، مقاتلات التحالف تشن غارات على مواقع حوثية في صعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - رصدت تحركات الانقلابيين بمناطق عدة في شدا ورازح

قالت مصادر محلية يمنية، الأربعاء، إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، شنت غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة شمالي البلاد حسب سكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل... أوضحت المصادر أن غارات مقاتلات التحالف العربي رصدت تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح وقصفتها خلال الساعات الماضية.

وشنت المقاتلات كذلك ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف بصعدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة نجران السعودية.