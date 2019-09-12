، بمشاركة الدوليين النصر يتابع تحضيراته لملاقاة الشباب ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمس الأربعاء تدريباته اليومية استعدادًا لمباراة الجمعة القادمة أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الفريق أمس مشاركة لاعبي المنتخب الأول والأولمبي، حيث التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين، حيث أوضح لهم برنامج الفريق للمباراة القادمة، ثم انطلقت تدريبات الفريق بالتركيز على الجوانب اللياقية المتنوعة، بعدها قسم المدرب اللاعبين لثلاث مجموعات وأجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم المدرب فيتوريا تدريبات أمس بمناورة أجراها على منتصف الملعب.