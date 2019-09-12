- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تنظِّم اليوم الخميس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرة علمية للأستاذ الدكتور محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح بعنوان "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ بوسط مدينة الرياض.
ومن المنتظر أن يقوم المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور. فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بث ونقل المحاضرة، والتعليق عليها مباشرة عبر الموقع www.pscp.tv\dawazizia.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض لتوعية الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، بمتابعة وإشراف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 01:40 AM
تنظمها "الشؤون الإسلامية" ويلقيها "الفريح" ويعلق عليها سماحة المفتي"العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة".. محاضرة اليوم في جامع تركي بن عبدالله بالرياض
تنظِّم اليوم الخميس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض محاضرة علمية للأستاذ الدكتور محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح بعنوان "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ بوسط مدينة الرياض.
ومن المنتظر أن يقوم المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في المحاضرة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور. فيما سيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بث ونقل المحاضرة، والتعليق عليها مباشرة عبر الموقع www.pscp.tv\dawazizia.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة متصلة من الندوات والبرامج العلمية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بإدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض لتوعية الناس، وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، بمتابعة وإشراف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
، "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة".. محاضرة اليوم في جامع تركي بن عبدالله بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "العهود والمواثيق في ضوء الكتاب والسنة".. محاضرة اليوم في جامع تركي بن عبدالله بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.