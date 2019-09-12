، متحدث باسم الأمم المتحدة: إعلان "نتنياهو" انتهاك للقانون الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنه سيكون مدمرًا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، حسب موقع قناة العربية.

وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي" وسيكون "مدمرًا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي".