- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، حسب موقع قناة العربية.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي" وسيكون "مدمرًا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي".
12 سبتمبر 2019 - 13 محرّم 1441 01:41 AM
قال إنه سيكون مدمرًا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قلق من نية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، حسب موقع قناة العربية.
وأضاف المتحدث أن هذا الإجراء "سيمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي" وسيكون "مدمرًا لإمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي".
، متحدث باسم الأمم المتحدة: إعلان "نتنياهو" انتهاك للقانون الدولي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الأمم المتحدة: إعلان "نتنياهو" انتهاك للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.