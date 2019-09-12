شاهد.. أمانة الرياض تغلق مطعمًا استخدم القبو للتخزين وأعد الأطعمة في بيئة سيئة

‏أغلقت إدارة صحة البيئة في ‫أمانة منطقة الرياض، بمشاركة وزارة العمل ووزارة التجارة والضبط الإداري، مطعمًا بحي السليمانية بسبب مخالفاته الصحية، كاستخدام القبو للتخزين، وإعداد الطعام في بيئة سيئة، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم إحالة 9 عمال مجهولي الهوية للجهات المختصة.

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