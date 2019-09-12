ترسية عقد المرحلة الأولى لمشروع “أفنيوز الرياض” بقيمة 6.2 مليار ريال.. وافتتاح المول في...

أعلنت شركة مجمع شمول التجارية عن ترسية أعمال تصميم وبناء المرحلة الأولى من “الأڤنيوز – الرياض” على شركة “نسما وشركاهم للمقاولات”، بقيمة 6.15 مليار ريال. وأوضحت “شمول القابضة” في بيان لها أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل بناء المجمع التجاري بأكمله، ومواقف السيارات، والحدائق والطرق الداخلية.

وبيَّنت أنه تم توقيع خطاب النوايا بمبلغ 68 مليون ريال، تمهيداً لتوقيع العقد النهائي لبدء أعمال البناء المشروع. يُذكر أن مشروع “الأڤنيوز- الرياض” يحتوي على مركز تجاري ضخم يضم 1300 محل تجاري، مع 5 أبراج متعددة الأغراض تشمل 4 فنادق، بالإضافة إلى المكاتب والشقق السكنية ومرافق طبية. ومن المقرر الانتهاء من مركز التسوق عام 2023، يليه برج المكاتب وبرج فندق “والدورف أستوريا”، ثم الأبراج الثلاثة المتبقية.