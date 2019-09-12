الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.. غدًا الخميس

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن تسود بعض مناطق المملكة، غدًا الخميس، غيوم جزئية، وأن تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية. وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: سماء غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، أبها، والباحة)؛ في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض ونجران)، كذلك على الطرق الساحلية الواصلة ما بين جازان إلى الليث.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 18- 40كم/ساعة، وبالنسبة لحالة الموج فإنه سيرتفع من متر إلى مترين. وعلى الخليج العربي فإن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 18-40 كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين وتصل الحرارة إلى أقصاها على مكة المكرمة، لتصل العظمى إلى 42 درجة مئوية والصغرى 31 درجة. وفيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، ليوم غد الخميس على مدن ومحافظات المملكة.