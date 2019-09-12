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كشفت مصادر مطلعة عن تورط مسؤول بجمعية خيرية بإحدى محافظات منطقة جازان في اختلاس ما يقارب نصف مليون ريال.
وأشارت المصادر، بحسب “سبق”، إلى أن المتهم خلال مثوله للتحقيق أمام الجهات الأمنية قبل عدة أيام طالب باستدعاء عدد من المنسوبين للجمعية للتحقيق لتورطهم في الجريمة
وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة الجمعية وجّه للمسؤول اتهامات باختلاس مبالغ متفرقة تصل إلى نصف مليون ريال عبر تزوير توقيع شيكات تمّ صرفها من البنك وشكّل لجنة للتحقيق في الأمر، وأحال الأمر لجهات التحقيق لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات لمسؤول بجمعية خيرية بجازان باختلاس نصف مليون ريال.. والجهات الأمنية تحقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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