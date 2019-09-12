فيديو.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الحبوب والحشيش المخدر إلى المملكة‎

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تمكّن أفراد مكافحة المخدرات في جدة من ضبط كميات كبيرة من الحبوب المحظورة والحشيش المخدرة حاول مهربون تهريبها إلى داخل المملكة. وثّق العملية حساب “السناب الأمني” حيث أوضح أن الحبوب المخدرة المضبوطة في العملية تجاوزت الـ 10 ملايين حبة، إضافة إلى مصنع مصغر ليسهل عملية التوزيع. يُذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتصدى بحزم للمهربين..، وتؤكد حرص وزارة الداخلية على مكافحة تهريب المخدرات وترويجها، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.





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