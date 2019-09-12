فيديو.. الجهات الأمنية تكشف حقيقة اختطاف طفل أمام مدرسة

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نفى المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بوسائل التواصل الاجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث أنها لا تتعدى عن المزاح بين مجموعة من الأصدقاء.

وعلّقت محافظة جدة على مقطع الفيديو المتداول، أمس الأربعاء، والذي يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يطاردون طفلًا أمام مدرسته، فيما بدا لأول وهلة أنه محاولة خطف.

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وقالت المحافظة، في بيان لها: إن الجهات الأمنية وإدارة التعليم أفادتا بعدم ورود أي بلاغ عن اختطاف طفل في حي الأجواد حيث تقع المدرسة.

وأضافت أن إفادة الجهات المختصة أوضحت أن المقطع المتداول جرت مباشرته كذلك والتحقق منه، وتبين أنه أشبه بالمزحة؛ حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالبًا لوضعه في مركبة يستقلها مجموعة آخرون.



