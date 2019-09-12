مشعل بن ماجد يُطلق جائزة «جدة للإبداع» في نسختها الثالثة

أطلق محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، «جائزة جدة للإبداع 1441هـ» بنسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي، الذي عُقد تحت شعار «كيف نكون قدوة؟».

وشهدت الفعالية التي عقدت بجامعة الملك عبدالعزيز، حضورًا كثيفًا من مسؤولي الجهات الحكومية والمهتمين بهذا الجانب. وبدأت مراسم التدشين بآيات عطرة من الذكر الحكيم، تبعها كلمة لرئيس اللجنة الإشرافية العليا الدكتور أسامة طيب، استعرض خلالها أهداف الجائزة وما حققته خلال النسخ الماضية. وعقب ذلك، أعلن الأمير مشعل بن ماجد تدشين الجائزة، مستعرضًا مجالات هذه النسخة.

وعلى هامش الفعالية، بارك الأمير مشعل بن ماجد، توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي المشترك، وذلك بين جامعة جدة، والفائزة بجائزة «جدة للإبداع الفردي للعام 1440هـ» فاطمة عثمان باوجيه .

وعقب التدشين، صرح الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، قائلًا: نرحب بالجميع بمناسبة جائزة جدة للإبداع في دورتها الثالثة، متمنيًا أن تكون الجائزة قد بلغت من العمر والجودة وأعداد المتقدمين الأعلى، آملًا تفاعل مجتمع جدة بإبداعاتهم وليس بالدعم فقط، فلا بد أن نُظهر مجتمعنا للعلن أنه مبدع حتى نغيَّر من حياتنا.

وتابع الأمير مشعل قائلًا: إن المملكة فيها من المبدعين الكثير، وجدة كذلك، ونحمد الله أننا في بلد مبدع وقيادة مبدعة ومدينة دومًا تنشد الإبداع، متمنيًا من الله العلي القدير أن يوفقنا، وأن نحتفل هذا العام بمبدعي جدة وبشكل راقٍ.

يُذكر أن الجائزة يتنافس على حصدها المبدعون والمبدعات من مختلف الفئات، وهي على النحو التالي:

١/ الإبداع في اللغة العربية (لغة القرآن)، وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها.

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٢/الإبداع الحكومي، وتُعنى بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع.

٣/ الإبداع الأمني، وتُعنى بما يهتم بأمن وسلامة الفرد والمجتمع من مبادرات وبرامج.

٤/ الإبداع المجتمعي، وهي مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية وترتقي بأفراده.

٥/ الإبداع لرواد الأعمال، وهي مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة؛ حيث تسهم بنمو الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

٦/ الإبداع الفردي، وهي مشاريع فردية تسهم برقي المجتمع ودعم التنمية، فيما يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ 08 / 02 /1441هـ، وآخر موعد بذلك بتاريخ 07 / 04 / 1441هـ على الرابط بالضغط هنا.