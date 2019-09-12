كشفت محافظة جدة حقيقة المقطع المتداول بشأن اختطاف طفل داخلها، مؤكدة أنه لم يرد أي بلاغ يفيد باختطاف الطفل. وأكدت المحافظة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المقطع المتداول تمت مباشرته وبات أشبه بالمزحة. وأشارت المحافظة إلى أن هناك مجموعة من الطلاب كانوا يقتادون طالباً لوضعه في مؤخرة مركبة يستقلها مجموعة آخرون، مهيبة برفع مستوى الوعي المجتمعي من ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان رسمي يكشف حقيقة مقطع اختطاف طفل جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.