البنوك السعودية تحذّر العملاء من رسائل «تحديث البيانات البنكية»

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء، من التجاوب مع رسائل تطلب تحديث البيانات البنكية، أو تعلن فوز العملاء بجوائز وهمية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت اللجنة: عزيزي العميل وعيك أداة حمايتك.. في حال وصلتك رسالة من أرقام غير معروفة تطلب تحديث بياناتك البنكية، أو تعلن الفوز بجوائز وهمية، فاحرص على عدم التجاوب معها، والإبلاغ عنها من خلال إعادة إرسال الرسالة للرقم المخصص للإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية (330330).

وفي سياق ذي صلة، نبَّهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى خمس خطوات؛ لتجنُّب الاحتيال المالي على العملاء، مشيرة إلى أنه «لتجنب الاحتيال المالي، ينبغي تجاهل الرسائل التي تتضمن طلبات بتمرير مبالغ مالية من الحساب البنكي مقابل تقاضي مبلغ معين، وتجنب الاستجابة لطلب مساعدة الغرباء أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي، مع تحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية من خلال الطرق الرسمية».

وأوصت اللجنة بالتأكُّد من سلامة روابط البنوك، وأن الرابط يبدأ بـ«https»، مع وجود رمز القفل بجانب الصفحة، وفي حالة زيارة الموقع الرسمي للبنك لإدخال بيانات تتعلق بالحساب أو معلومات شخصية، تكون زيارة الموقع بكتابة عنوان الموقع مباشرة، وليس من خلال الضغط على أي روابط واردة برسائل إلكترونية، اعتدادًا بأن تلك هي الطريقة الوحيدة لتأكُّد العميل من أنه يزور الموقع الإلكتروني الحقيقي، وليس المزور.

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وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، قد نصحت العملاء بتنفيذ عدة خطوات لضمان التسوُّق الآمن عبر الإنترنت، وأبرزها التأكد من أن عنوان صفحة الموقع يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن «//:https»؛ بدلًا من البروتوكول الشائع «//:http».

وتضمّنت نصائح التسوق الآمن، وفقًا للجنة، قراءة رسائل التنبيه المرسلة على جوّال المتسوّق، والتأكد من أنها تتبع للعمليات التي يتم تنفيذها، مع التثبت جيدًا من ظهور رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح الخاص بموقع التسوق، والانتباه إلى أيّ تحذيرات أخرى تظهر منه بشأن الأمان.

ونصحت اللجنة أيضًا بالتأكد من جميع مواصفات المنتج المطلوب شراؤه، وعدم شراء البضائع المقلدة والمغشوشة، وإذا كان موقع التسوق سعوديًا، يفضل التحقق من أنه موثّق بشعار معروف، بالإضافة إلى تفضيل المواقع المعروفة والمضمونة، وإتاحة تقييم المنتج ووصفه، فضلًا عن التثبت من كشف حساب البطاقة بانتظام بمعدل مرة واحدة شهريًا على الأقل، وتفعيل خاصية استلام الإشعارات عند إجراء أي عملية دفع باستخدام البطاقة.