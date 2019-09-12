شرطة مكة توضح تفاصيل مقطع «اختطاف طفل» أمام مدرسة نجد الابتدائية

أوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، حقيقة مقطع يظهر فيه مجموعة من الأولاد وهم يهجمون على طفل أمام مدرسة نجد الابتدائية بحي الأجواد، ويركبونه السيارة بالقوة.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، إنه وبالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان «حي الأجواد أمام مدرسة نجد الابتدائية يوم الاثنين 1441/1/10، مجموعة من الأولاد هجموا على طفل وأركبوه السيارة بالقوة»، فإن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغ عن قضية اختطاف ذات صلة بهذه الواقعة.

وأكد متحدث شرطة مكة، أنه بالتحري عن الواقعة في ضوء ما توفر بمقطع الفيديو المتداول، تم تحديد الأطراف المشاركة، وهم خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا، وتم أخذ إفاداتهم التي أوضحوا من خلالها أن المشهد كان مزاحاً بينهم.

وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت استكمال إجراءات الاستدلال بالواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

