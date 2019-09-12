أمين جازان: نعمل على تخصيص أراضٍ لـ«الإسكان» بعد عمل الكروكيات اللازمة

عقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، اجتماعًا بمقر الأمانة أمس، مع مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي؛ بحضور وكلاء الأمين والمختصين في الأمانة وفي فرع وزارة الإسكان؛ حيث تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة احتياجات الإسكان التنموي من الأراضي في عموم منطقة جازان.

وأوضح أمين المنطقة، أن الأمانة تعمل على تخصيص أراضٍ للإسكان التنموي في مدينة جيزان، وفي محافظات ومراكز المنطقة.

وأكَّد أهمية تعزيز أوجه التعاون بين الأمانة وفرع وزارة الإسكان بالمنطقة؛ لسرعة تخصيص الأراضي المطلوبة من قبل فرع وزارة الإسكان، مع مراعاة الأخذ في الاعتبار قُرب الأراضي المطلوب تخصيصها من الخدمات داخل النطاق العمراني، وحدود التنمية والتجمعات السكنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد فرع وزارة الإسكان بالمنطقة في الأيام المقبلة بتلك الأراضي، بعد عمل الكروكيات اللازمة لها.