نزلاء سجون الحدود الشمالية يستأنفون دراستهم في مختلف المراحل التعليمية

بدأ نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب المهني دراستهم منذ انطلاق العام الدراسي.

وجرى تهيئة الفصول والقاعات الدراسية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون وفصول معهد التدريب المهني .

وأوضحت سجون منطقة الحدود الشمالية أن عدد السجناء في جميع المراحل التعليمية بمدارس المنطقة، بلغوا 140 نزيلًا، فيما بلغ عدد النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي «التعليم عن بُعد» بمختلف المستويات والتخصصات 16 نزيلًا.

وأشارت إلى أن عدد النزلاء الملتحقين بمعهد التدريب المهني بسجون المنطقة بلغ 93 نزيلًا.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا .