«مرور الحدود الشمالية» يطيح بقائد مركبة سار عكس الاتجاه

أعلنت إدارة مرور منطقة الحدود الشمالية، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بعكس السير وقطع الإشارة الضوئية. وأكد مرور الحدود الشمالية، في تغريدة نشرها المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. وبحسب قانون المرور، فإنَّ عقوبة قیادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السیر، ھي غرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال ولا تزيد على 6 آلاف ریال، ولا تشمل العقوبة حجز السیارة أو توقیف قائدھا.

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