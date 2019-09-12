«الداخلية» تُعلن نتائج القبول النهائي لمختلف الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لديوان وزارة الداخلية بمختلف الرتب العسكرية. وطالبت إدارة القبول المركزي بالدخول عبر بوابة «أبشر- التوظيف»، على الرابط التالي بالضغط هنا.؛ لمعرفة نتيجة القبول النهائي والطلبات.

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