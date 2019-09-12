اعتماد معايير مفاضلة الترقيات

اعتمدت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية معايير مفاضلة الترقيات للمراتب العليا بين الموظفين للمراتب (11-12-13)، حيث أشارت اللائحة التنفيذية في مادتها السابعة والأربعين إلى أنّ الترقية تعد وسيلة للتقدم والتطور الوظيفي للموظف، وترتبط بمستوى أدائه، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقا ملزما على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، وفقا لشروط الترقية للمراتب العليات كما ورد في مادة اللائحة الثانية والخمسين والمتضمنة معايير تقييم الأداء الوظيفي لآخر سنة، واختبار المفاضلة والتي تشتمل على قياس المهارات والقدرات والمقابلة الشخصية.



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